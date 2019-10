Porsche Taycan 4S da 522CV: ufficiale la nuova versione completamente elettrica

Porsche ha presentato quest’oggi Taycan 4S, una terza versione del suo modello completamente elettrico.

La Taycan 4S offrirà una batteria ad alte prestazioni e andrà ad aggiungersi alle versioni Turbo e Turbo S svelate a settembre. Rispetto a queste, non ci sono modifiche esterne e abbiamo a che fare con stesso telaio e le stesse sospensioni, i motori sincroni a magneti permanenti. Le differenze vanno ricercate solamente nel peso, nella velocità e nella velocità.

Gallery



















Caratteristiche tecniche

Porsche aveva annunciato in precedenza più versioni del Taycan. A settembre, la casa automobilistica tedesca ha dimostrato di aver investito 1 miliardo di dollari per Taycan Turbo S e Taycan Turbo – le versioni più potenti e costose della sua auto sportiva a quattro porte completamente elettrica con prezzi di partenza rispettivamente di 185.000 e 150.900 dollari.

Taycan 4S sarà disponibile in due versioni con batterie e potenze del motore diverse: lo prima versione è la Performance, con capacità di 79,2 kWh e 522 CV (390 kW), l’altra la Performance Plus, con capacità di 93,4 kWh e ben 563 CV (420 kW). Per entrambi i modelli l’accelerazione passa da 0 a 100 km/h in 4 secondi con una velocità di punta fino a 250 km/h.

Prezzi e disponibilità

Taycan 4S può già essere pre-ordinata, con una disponibilità nelle concessionarie in Europa da gennaio 2020. La versione base in Germania costerà 105.607 euro.