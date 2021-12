Prezzo e specifiche di Samsung Galaxy S21 FE

Ormai il Galaxy S21 FE è davvero vicino: secondo nuovi rumors, sarà annunciato all’evento CES che si terrà dopo le vacanze. Nel frattempo, la lista completa delle specifiche è stata trapelata su Internet.

Intanto, iniziamo con il dire che il Samsung Galaxy S21 FE sarà uno smartphone di fascia media, quindi non andrà necessariamente a competere con i modelli al top. Ad ogni modo sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888, con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, a seconda della versione.

Il display piatto avrà dimensioni di 6,4 pollici, con una risoluzione di 2340×1080 pixel refresh rate di 120 Hz e Gorilla Glass. Il foro per la fotocamera sarà posizionato in alto. Inoltre, è stato confermato il comparto fotografico con tripla lente anteriore: grandangolare di 12 MP, ultragrandangolare di 12 MP e teleobiettivo 3x da 8 MP. La fotocamera per selfie avrà invece 32 MP.

Infine, la batteria sarà di 4,500 mAh, con supporto alla ricarica rapida e wireless, e certificazione IP68. La versione base dello smartphone costerà 749 euro al lancio, mentre quella pro sarà venduta a 819 euro. Entrambe usciranno con tre colori: grafite, oliva, lavanda e bianco.