Primi dettagli sul Galaxy A35: fotocamera di qualità assicurata

Ormai è da marzo che il Galaxy A34 è in circolazione. Il suo successore, il Galaxy A35, arriverà probabilmente nello stesso periodo l’anno prossimo. Manca ancora un po’, quindi, e al momento. non ci sono notizie ufficiali da parte di Samsung riguardo al Galaxy A35. Questo non ferma i leak, però: GalaxyClub ha infatti scoperto alcuni dettagli sull’aggiornamento della fotocamera.

Galaxy A35, infatti, avrà una fotocamera da 50 Megapixel. Un buon miglioramento rispetto al predecessore, che ne vantava una soltando di 48 Megapixel. Molto probabilmente il sensore sarà lo stesso che si trova sul Galaxy A54, assicurando un’ottima risoluzione delle immagini.

La fotocamera principale probabilmente sarà affiancata da unità ultragrandangolari e macro, ma non è chiaro se queste riceveranno degli aggiornamenti. Probabilmente, tuttavia, rimarrà la classica configurazione da 8 e 5 Megapixel. Note invece sono le specifiche della selfie cam: sarà da 13 Megapixel, proprio come quella del predecessore.

Il resto delle specifiche del Samsung Galaxy A35 è sconosciuto, ma ci si aspetta di avere ulteriori informazioni nei prossimi mesi. Potrebbe per esempio arriverare la conferma del processore, che si prospetta essere l’Exynos 1480. Ma è ancora tutto molto nebuloso.