Primi render del Samsung Galaxy A25 5G, ma è uguale al predecessore

Sono passati solo pochi mesi da quando Samsung ha rilasciato Galaxy A24 4G, ma sembra che l’azienda stia già lavorando al Galaxy A25 5G. E sono trapelati dei rendering che lo mostrano.

Bisogna prendere questi render con un po’ di scetticismo. Infatti il dispositivo sembra essere estremamente simile all’A24 4G, nonostante non solo sia della serie successiva, ma impieghi anche tecnologia 5G, mentre l’A25 4G non è ancora pervenuto.

Un’ipotesi per spiegare questa somiglianza è che il Galaxy A25 5G inizialmente sarebbe dovuto uscire come A25 4G. Samsung ne avrebbe poi cambiato il nome, forse per riflettere le sue specifiche effettive o semplicemente per renderlo più appetibile al pubblico. Oppure potrebbe semplicemente trattarsi di un design incompleto e provvisorio. Difficile a dirsi in questo momento.

Comunque, secondo la fonte di questi rendering, il Galaxy A25 5G avrà dimensioni di 162 x 77,5 x 8,3 mm con uno schermo di 6,44 pollici: molto simile, quindi, al predecessore. Il chipset dovrebbe essere un Exynos, ma non è ancora noto quale.

Ci saranno anche un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, un jack per cuffie da 3,5 mm e una tripla fotocamera posteriore. Il telefono mostrato è di colore nero, ma probabilmente ci saranno altre varianti disponibili al lancio. Lancio di cui non si conosce ancora la data, ma è probabile che presto avremo notizie a riguardo, e qualche chiarimento in più.