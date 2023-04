Primi render per il pieghevole compatto Motorola Razr Lite

Sono due i pieghevoli che Motorola ha in programma di lanciare quest’anno: il Razr 2023 (o Razr Lite) e il Razr+ 2023. Fin’ora avevamo solo speculazioni, ma un render del modello Lite è comparso in rete svelando l’aspetto del tanto atteso pieghevole a conchiglia.

Ciò che certamente colpisce dalle immagini è il piccolissimo schermo, posizionato vicino alle fotocamere. Il Razr 2022 aveva un design completamente diverso, con un display molto più grande, ma Motorola sembra avere deciso di cambiare corsa.

Sull’altro lato, invece, è tutto regolare: schermo grande con punch hole nella parte superiore. Ai lati sono anche visibili i tasti per il volume e per l’accensione.

Il piccolo schermo di Razr Lite sarà sufficiente a soddisfare gli utenti? Sicuramente si dimostrerà utile per visualizzare le notifiche, ma non molto di più. Tuttavia, chissà: per alcuni utenti possedere un dispositivo così compatto potrebbe essere interessante.

Al momento ulteriori informazioni sul Razr Lite e sul suo fratello, il Razr+ 2023, sono ancora elusive: tuttavia vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.