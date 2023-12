Spuntano i rendering degli iPhone 16 e un misterioso Capture Button

Apple ha da poche settimane lanciato i suoi iPhone 15 e all’arrivo della gamma iPhone 16 manca quasi un anno. Eppure, grazie a un articolo pubblicato su MacRumors, ci giungono già alcuni dettagli chiave riguardanti il design dell’iPhone 16 (in versione base).



Apple starebbe cercando nuove soluzioni per il design del retro e il posizionamento dei tasti del suo prossimo iPhone, battezzato internamente come “DeLorean” e tre rendering di pre-produzione evidenziano le possibili modifiche introdotte.



Il primo design presenta una configurazione della fotocamera ispirata all’iPhone X con una pillola verticale che ospita gli obiettivi con doppia fotocamera.

Il prototipo di iPhone 16 di colore giallo presenta anche un pulsante di controllo del volume unificato invece dei pulsanti separati di aumento e diminuzione del volume visti su tutti gli iPhone dal 2010 a oggi.

Tutti e tre i dispositivi sono inoltre dotati di action button capacitivi, posti sopra il bilanciere del volume con il modello nero che ospita un pulsante visivamente più grande. Gli altri due rendering dei telefoni in rosa e nero cambiano il design della fotocamera e restituiscono un aspetto più familiare del celebre smartphone, con ciascun obiettivo alloggiato all’interno di un anello di metallo.

Il modello nero dispone anche di un Capture Button capacitivo situato sotto il pulsante di accensione. Sulla base di voci precedenti, il nuovo pulsante è noto come “Project Nova” all’interno del quartier generale di Apple ma la sua funzione, al di là delle speculazioni, è al momento sconosciuta.



L’action button, invece, arriverà su tutta la serie iPhone 16.