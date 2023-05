Primo sguardo alle specifiche di Motorola Razr 40 Ultra

Del nuovo pieghevole Motorola Razr 40 Ultra si è parlato tanto, anche se fin’ora di concreto c’era poco. Fortunatamente siamo recentemente entrati in possesso delle specifiche dello smartphone, anche se ci aspettano alcune sorprese che forse non faranno contenti tutti.

Il processore, infatti, sarà uno Snapdragon 8+ Gen 1. Non è certo un chip di basso livello, tuttavia un po’ sorprende che la versione Ultra dello smartphone di Motorola non scelga quello più avanzato.

Il resto delle specifiche tuttavia non delude: ci saranno per esempio fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Gli schermi saranno AMOLED con refresh rate di 120 Hz.

Il comparto fotografico del Motorola Razr 40 Ultra sarà più contenuto: la fotocamera principale è da 12 Megapixel accompagnata da una ultra grandangolare da 13 Megapixel. La selfie cam, invece, è da ben 32 Megapixel.

Per cconcludere la carrellata di specifiche citiamo la batteria da 3.640 mAh con supporto per la ricarica veloce da 33 W. Non sappiamo ancora la data di uscita, ma ormai non dovrebbe mancare molto.