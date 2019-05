Un nuovo report di IDC fa il punto sulle vendite di smartphone nel primo trimestre del 2019. Tra gennaio e marzo sono stati “distribuiti” 310,8 milioni di smartphone, con un calo del 6,6% rispetto all’anno precedente. Nel 2018, il primo trimestre aveva fatto segnare -4,1%; nel 2017: -3,5%.

Il rallentamento del mercato sta chiaramente diventando più marcato con il passare degli anni.

Samsung rimane al primo posto con 71,9 milioni di telefoni, anche se con un calo dell’8,1% rispetto all’anno scorso. Huawei detiene ormai il secondo posto e si avvicina rapidamente al sorpasso su Samsung. Il produttore cinese ha visto un aumento del 50,3% nelle spedizioni dei suoi smartphone con 59,1 milioni di unità rispetto ai 39,2 milioni dello scorso anno.

Apple, ben staccato, resta aggrappata alla terza posizione con 36,4 milioni di pezzi;un risultato, tuttavia, del 30% inferiore rispetto ai 52,2 milioni di unità vendute da Apple nel primo trimestre del 2018. Un risultato che rappresenta il calo più significativo tra i primi sei marchi in questo trimestre.

Sia Huawei sia Apple si sono scambiati il secondo e il terzo posto nel corso del 2018. Sulla base dell’attuale trend, tuttavia, Apple, dovrebbe rimanere terza e Huawei conquistare uno stabile secondo posto.



Apple non è l’unica azienda ad avvertire un forte ribasso. Xiaomi (al quarto posto) ha visto un calo del 10.2% nelle vendite mentre Oppo (al 5°) fa segnare -6%.



Nonostante il calo generale del mercato, Huawei procede indisturbata la marcia avvicinandosi al suo obiettivo, quello di diventare il produttore di smartphone numero uno al mondo entro il 2021. Obiettivo che, con molta probabilità, potrebbe essere raggiunto in anticipo rispetto ai piani dell’azienda cinese.