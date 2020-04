AGGIORNAMENTO 12.50: WindTre ci comunica, a mezzo del suo ufficio stampa, che tutti i problemi occorsi nella mattinata sono in via di soluzione e che la rete è tornata regolarmente operativa.

Problemi di rete seri per l’operatore WindTre. A partire dalla mattinata di oggi lunedì 20 aprile, infatti, hanno cominciato a giungere numerose segnalazioni da parte dei clienti, che lamentano il malfunzionamento o l’assenza di segnale sia della rete mobile sia di quella fissa.

Nonostante al momento non ci siano comunicazioni ufficiali da parte del gestore telefonico sull’entità del danno e sui tempi in cui verrà ristabilità la normalità, basta un’occhiata al sito downdetector per comprendere che il problema sia piuttosto diffuso, un po’ in tutta la nostra Penisola.

Vi consigliamo di tenere d’occhio il canale Twitter dell’operatore mobile, il mezzo solitamente utilizzato per aggiornare i propri utenti e dove vengono fornite le tempistiche di risoluzione dei guasti.

Come il solito, infatti, quando si verificano problemi di tale portata il servizio clienti di WindTre (che risponde al numero 159) è molto difficile da raggiungere.

Vi terremo comunque informati in questa pagina, qualora dovessero esserci comunicazioni ufficiali sul guasto che sta affliggendo la rete di WindTre.

Aggiornamento 12.40: sempre secondo il sito downdetector queste sono le problematiche più diffuse.