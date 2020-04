Samsung Galaxy Tab S6 Lite ufficiale: S Pen e prezzo aggressivo

Samsung Electronics ha annunciato Galaxy Tab S6 Lite, un nuovo tablet che promette un’esperienza Android completamente nuova, progettata sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Galaxy Tab S6 Lite offre la nuova S Pen, comoda e affidabile da usare come una normale penna. Inoltre, è stata migliorata la latenza e il peso, il che la rende una delle SPen più leggere (solo 7,03g) con una punta da 0,7 mm per una maggiore precisione quando si prendono appunti o si disegna.

Come accennato in precedenza, Galaxy Tab S6 Lite è dotato di un display ampio e coinvolgente, migliorato da uno schermo da 10,4 pollici, leggero e compatto per diventare il compagno ideale per il multitasking.

Le funzionalità di intrattenimento prevedono anche doppi altoparlanti con audio di AKG e surround Dolby Atmos 3D per un’esperienza coinvolgente.

In termini di autonomia, la nuova proposta di Samsung ha una capacità della batteria di 7.040 mAh, quasi il doppio di quella dei normali telefoni. Completano la dotazione hardware una memoria da 64/128GB e 4GB di Ram mentre non sono state rivelate informazioni relative al processore montato.

Prezzo e uscita

Galaxy Tab S6 Lite sarà disponibile sul mercato a partire dal secondo trimestre al prezzo di 399€.