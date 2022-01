Promozione Unieuro per i tablet di realme: realme Pad in esclusiva

realme ha annunciato oggi che la gamma completa dei tablet del brand sarà disponibile presso tutti i punti vendita Unieuro. Le aziende hanno avviato una collaborazione con l’obiettivo di portare gli ultimi prodotti tecnologici realme nelle mani dei consumatori italiani.

Uno dei prodotti disponibili in esclusiva per questa promozione sarà il tablet realme Pad. Spesso solo 6,9 mm con un peso di circa 440 g, fornisce l’esperienza mobile più sottile e leggera nella sua fascia di prezzo. È realizzato con corpo metallico in lega di alluminio e ceramica ultrafine, e vanta di uno schermo con risoluzione 2000*1200.

Il processore è un octa-core Helio G80 con due core A75, fino a 2GHz e GPU ARM Mali-G52. Anche la batteria fa parlare di sé: ben 7100 mAh, in grado di garantire 65 giorni in stand-by e con un’impressionante funzione di ricarica inversa.

realme Pad sarà in vendita con una promozione limitata negli store Unieuro a partire da 199,99€.