Promozioni sui prodotti OPPO. E l’11 e 12 novembre offerte lampo per il Single Day

Da oggi, 1 novembre, fino al 12 novembre, OPPO offrirà ai propri utenti una serie di offerte esclusive su OPPO Store.

In particolare, nelle giornate dell’11 e del 12 novembre ci saranno anche offerte lampo in occasione del Single Day, una festività molto sentita in Cina e che, negli utlimi anni, è stata esportata anche in Europa.

Le offerte di OPPO su OPPO Store

OPPO Reno10 Pro è acquistabile in abbinata con le cuffie Enco Air3 Pro, una cover e un supporto auto a 499,99 euro mentre OPPO Reno10 con Enco Air3, cover e supporto auto costerà solo 399,99 euro.

Il foldable OPPO Find N2 Flip sarà disponibile in bundle con le cuffie Enco X, la Band 2, un supporto auto e una cover firmata Qeeboo. Il tutto a 1199,99 euro.

Offerte OPPO dedicate al Single Day

Oltre alle offerte imperdibili in serbo per tutto il periodo dal 1 al 12 novembre, l’11 e il 12 novembre saranno attivi anche offerte lampo dedicate al Single Day.

OPPO Reno8 Pro e Reno8 saranno scontati per 48 ore rispettivamente al prezzo di 499,99 euro e 279,99 euro.

Anche OPPO Pad Air, nelle sue versioni da 4+64GB e 4+128GB, è acquistabile rispettivamente a 159,99 euro e 179,99 euro. Questo tablet, comodo e leggero, garantisce eccellenti prestazioni audio e video, e risulta l’alleato perfetto per coloro che non vogliono rinunciare a vedere le proprie serie TV o film preferiti anche in viaggio.

Per gli appassionati di fotografia, amanti della musica o semplicemente in cerca del miglior dispositivo a supporto delle attività quotidiane, queste offerte sono l’occasione ideale per trovare il device più adatto alle proprie esigenze.