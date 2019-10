PS4 Remote Play finalmente disponibile per tutti gli smartphone Android

La funzione di riproduzione remota PS4 di Sony sta finalmente arrivando su tutti i telefoni Android e non sarà più solo un’esclusiva Sony. Si tratta di un miglioramento delle funzionalità aggiunto al software di sistema come parte dell’aggiornamento di questa settimana.

A partire da domani, Sony distribuirà l’update per il software di sistema PS4 che, arrivando alla versione 7.0, renderà la funzione di riproduzione remota PS4 disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo Android.

Qualsiasi smartphone o tablet con Android 5.0 o versioni successive sarà in grado di utilizzare la riproduzione remota della Playstation per giocare da remoto. Quando la funzionalità venne lanciata, fu un’esclusiva per i dispositivi Sony e rimase tale nel corso del tempo.

I supporto esteso del dispositivo Android per la riproduzione remota includerà il supporto dei controller DualShock 4 che avverrà tramite Bluetooth.

Download

Al momento, l’app per Android non è ancora disponibile ma lo sarà nel corso di questa settimana.