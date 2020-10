PS5: primi test in Giappone anticipano una console silenziosa con un ottimo controller

Dopo i primi test di Xbox Series X, ecco quelli di PlayStation 5. La console esce tra meno di un mese (19 Novembre in italia) e i giornalisti giapponesi hanno potuto dare il loro primo feedback.

Mentre Microsoft ha inviato prototipi quasi definitivi di Xbox Series X ai giornalisti di tutto il mondo per testare la console a casa, Sony ha scelto di invitare giornalisti e influencer nei suoi locali. In entrambi i casi, i termini del contratto erano precisi e i giornalisti non hanno potuto testare tutto ciò che volevano.

In effetti, i test di Xbox Series X erano principalmente limitati alla funzione Quick Resume e alla retrocompatibilità di alcuni giochi Xbox One e Xbox 360. Da parte Sony, i test si sono concentrati sui giochi GodFall e Astro’s PlayRoom. Quest’ultimo fornisce una buona dimostrazione del controller DualSense e verrà offerto gratuitamente con la console. Ad esempio, non si sono ancora viste immagini dell’interfaccia della console o spiegazioni delle sue caratteristiche come il multitasking o come funziona il pulsante Crea.

Il sito 4Gamer ha potuto avvicinarsi alla console da vicino e scattare foto da nuove angolazioni, permettendoci di apprezzarne al meglio il design sia in verticale che in orizzontale.

La parte centrale della console è costruita in uno stile chiave di pianoforte in plastica lucida, ricoperta da una pellicola protettiva sulle immagini. Puoi vedere che il piede offerto con la console consente di regolare la macchina per farla stare in verticale o orizzontale. Tuttavia, il design della console sembra essere stato progettato per il posizionamento verticale in modo da facilitare l’uscita dell’aria calda, come la Xbox Series X.

I giornalisti del canale Famitsu hanno sottolineato che al contrario di PlayStation 4 Pro che era nota per essere molto rumorosa, questo problema sembra essere un ricordo del passato con PlayStation 5. Questo è anche un punto fondamentale per il produttore che vuole scommettere sulla nuova immersione offerta dal suono 3D del Tempest Engine di PS5.

Tempi di caricamento

I primi feedback di cui discutiamo qui si sono concentrati molto di più sull’esperienza di gioco, piuttosto che su test specifici delle prestazioni della console.

I tempi di caricamento ridotti grazie all’SSD, diversi video sono stati apprezzati dai tempi di caricamento molto brevi. Poiché si tratta di giochi nuovi, sfortunatamente non abbiamo un confronto con tempi di caricamento simili su un PC con un SSD. Inoltre, la maggior parte di questi video mostra “respawn”, che è una semplice ricomparsa del personaggio principale dopo la sua morte, e non un caricamento completo del gioco.

Il controller







Questa prima sessione di test è stata soprattutto l’occasione per mettere il famoso nuovo controller DualSense nelle mani dei giornalisti e influencer presenti. Il feedback è positivo sull’esperienza offerta dal controller e dal suo nuovo design. È soprattutto il nuovo sistema di feedback che regala l’effetto wow: “Quando si cammina su una superficie metallica si avverte un caratteristico rumorino con vibrazioni brevi, piuttosto forti”, mentre una superficie di vetro fornirà l’effetto di Superficie “più scivolosa”.

Primo test superato

In generale, il feedback sulla nuova console è positivo. A un mese dal lancio della console, stiamo ora aspettando che Sony sveli gli ultimi elementi sulla sua console, per chiarire le poche zone grigie rimaste. Questa sessione di test segna senza dubbio un primo passo nella fase finale del lancio della console.

I giornalisti dovrebbero avere un accesso più facile alla console nelle prossime settimane, si spera, per testare ogni dettaglio.