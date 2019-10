Q3: Alphabet non si ferma e continua la sua crescita

E’ pubblico il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Alphabet con risultati che mostrano una crescita costante su tutta la linea. I ricavi, in particolare, sono cresciuti del 20% su base annua raggiungendo i 40,5 miliardi di dollari.

Il Q3 non si è smentito e la maggior parte dei ricavi deriva dalla pubblicità che da sola ha portato in cassa ben 33,92 miliardi di dollari. Le altre categorie includono prodotti hardware e cloud per un totale di 6,43 miliardi di dollari. Anche il reddito operativo è cresciuto del 23% superando i 9,1 miliardi.

Sono estremamente soddisfatto dei progressi che abbiamo compiuto su tutta la linea nel terzo trimestre, dai nostri recenti progressi nella ricerca e nell’informatica quantistica alla nostra forte crescita delle entrate guidata dalla ricerca mobile, YouTube e Cloud. – Sundar Pichai

Tra le scommesse di Google ci sono poi progetti del calibro di Waymo, Verily e Google Fiber che hanno registrato ricavi combinati di 155 milioni ma una perdita operativa di 941 milioni. Per il futuro, Alphabet intende continuare i suoi sforzi di investimento nel cloud e nel machine learning e prevede solidi rendimenti dalle sue soluzioni cloud aziendali.