Qualcomm ha annunciato un nuovo prodotto all’avanguardia pensato per guidare la crescita dell’IoT cellulare: il modem IoT LTE Qualcomm 212, il chipset NB2 (NB-IoT) single-mode con la più elevata efficienza energetica al mondo. Anche perché secondo una stima di GSMA nel 2024 ci saranno 3.2 miliardi di connessioni cellulari IoT.

L’efficienza energetica è un aspetto prioritario per i device IoT, che devono durare anni. Con una richiesta di corrente di riposo inferiore al micro-amp (1uA), l’innovativa architettura di efficienza energetica del modem IoT LTE Qualcomm 212 permette di mantenere consumi medi estremamente bassi. Per supportare un’ampia gamma di batterie e garantire una maggiore durata del device sul campo, il modem combina taglio di bassissima tensione a livello di sistema con riserve per adattare l’utilizzo energetico in base ai diversi livelli di alimentazione della sorgente – consentendo ai dispositivi finali di raggiungere livelli di alimentazione fino a 2,2 volt.

“Il modem IoT LTE Qualcomm 212 contribuirà a inaugurare una nuova era per le applicazioni IoT in tutto il mondo, specialmente per quelle che richiedono una connettività in profondità all’interno degli edifici combinata con un basso consumo energetico, come i device IoT alimentati a batteria che devono essere operativi per 15 o più anni,” ha affermato Vieri Vanghi, vice president, product management, Qualcomm Europe, Inc. “Il suo consumo energetico ridotto, il form factor compatto e il basso costo faciliteranno ampiamente gli OEM nella creazione della nuova generazione di device IoT a basso consumo energetico.“