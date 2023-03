Qualcomm conferma per errore il processore di Nothing Phone (2)

Dopo l’annuncio di ieri delle cuffie Nothing Ear (2), l’azienda di Carl Pei svela una nuova informazioni sullo smartphone in arrivo quest’anno, Nothing Phone (2). In realtà si tratta di una rivelazione accidentale: infatti un post su Linkedin ha descritto una caratteristica del nuovo smartphone che probabilmente sarebbe dovuta rimanere ancora nascosta.

Un post di Alex Katouzian, vicepresidente di Qualcomm, ha infatti congratulato Nothing per il futuro lancio del Phone (2), nominando il chipset che utilizzerà: il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Tuttavia, molto rapidamente, il posto è stato modificato, eliminando la menzione precisa del chip e riferendosi a questo come “Snapdragon 8”.

Sarà stato un errore? Sarà stato voluto? Difficile a dirsi. Le campagne di Nothing non sono particolarmente prodighe di dettagli, ma è anche vero che scivoloni del genere spesso attirano l’attenzione sul prodotto. Quantomeno ora sappiamo qualcosa in più del nuovo smartphone flagship della compagnia, che dovrebbe lanciare quest’anno.