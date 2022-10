Qualcomm ha in lavorazione il nuovo chip Snapdragon 7 Gen 2

Secondo diversi rapporti, Qualcomm starebbe lavorando al successore di uno dei suoi chip Snapdragon. Non stiamo parlando della serie 8, bensì della serie 7. Già all’inizio di quest’anno è stato rilasciato lo Snapdragon 7 Gen 1, utilizzato su alcuni telefoni ma non particolarmente popolare. Ora Qualcomm ci riprova, con lo Snapdragon 7 Gen 2.

Sarà probabilmente questo il nome del nuovo chip, anche se non lo sappiamo ancora con sicurezza. Quello che invece è quasi sicuro è la composizione: si parla di un design tri-cluster con 1 core Prime, 3 Gold e 4 Silver. Sono note anche le frequenze di funzionamento: 2.4 GHz per quello Prime, 2.36 GHz per i Gold e 1.8 GHz per i Silver.

Le informazioni sui dettagli hardware, purtroppo, sono meno complete. Ipotizzando questo nuovo chip sia effettivamente Gen 2, ci si può aspettare un core Cortex-A715 per Prime e Gold e un Cortex-A510 per Silver.

Detto in parole povere: lo Snapdragon 7 Gen 2 potrebbe avere un leggero miglioramento nelle prestazioni e un aumento decisamente più significativo nell’efficienza. Fra un mese Qualcomm ha in programma un evento: resta da vedere se ci sarà qualche notizia anche per questo nuovo SoC.