Qualcomm lancia un proprio servizio di SMS satellitari

Sempre più compagnie, da Apple a Samsung, stanno introducendo tecnologie di comunicazione satellitare nei propri dispositivi. Qualcomm non intende essere da meno, e con la collaborazione di Garmin sta lavorando a un servizio di messaggi satellitari che sarà reso disponibile su smartphone Android premium.

Il futuro servizio Snapdragon Satellite – in collaborazione con il vettore satellitare Iridium – permetterà di inviare messaggi in aree senza ricezione, sia di emergenza che non. Qualcomm ha tenuto ha precisare questo punto: il servizio non servirà soltanto per lanciare SOS, ma potrà essere usato liberamente e sarà compatibile con diverse app di messaggistica.

I dispositivi che lo supporteranno saranno tutti quelli che impiegheranno il chipset Snapdragon 8 Gen 2. Non solo smartphone, ma anche portatili, tablet, e perfino automobili.

Una prima versione di questa tecnologia arriverà presto: è prevista per la seconda metà del 2023 su dispositivi di nuova generazione, anche se solo in alcune regioni (non si sa ancora in quali). All’inizio supporterà solo gli SMS di emergenza, ma come anticipato il servizio non si fermerà qui.

L’annuncio di Qualcomm arriva qualche settimana dopo quello di un altro importante produttore ci chipset, ossia Mediatek, che in collaborazione con l’azienda brittanica Bullitt, ha presentato uno smartphone con tecnologia di messaggistica satellitare bidirezionale.