Qualcomm: multa dall’UE di 272 milioni

La Commissione europea ha multato Qualcomm per aver venduto chip 3G a prezzi stracciati tra il 2009 e il 2011 nel tentativo di estromettere dal mercato il concorrente Icera. Il risultato dell’indagine durata 4 anni è stata una multa da 272 milioni di dollari.

“Il comportamento strategico di Qualcomm ha impedito la concorrenza e l’innovazione in questo mercato e limitato la scelta a disposizione dei consumatori in un settore con un’enorme domanda e potenziale”, ha dichiarato il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager.

Icera stava emergendo come rivale ma Qualcomm ha venduto i suoi chip 3G con enormi sconti a Huawei e ZTE, una mossa che la Commissione Europea ha concluso per essere “mirata” e che “ha permesso a Qualcomm di massimizzare l’impatto negativo sul business di Icera”.

Di recente il produttore americano è stato al centro di alcuni grossi casi, inclusa una guerra di brevetti con Apple secondo cui si accusava Qualcomm di far pagare royalties “irragionevolmente alte”. La multa dell’UE però è più un avvertimento in quanto avrà un piccolo impatto su Qualcomm: 272 milioni di dollari rappresentano appena l’1,27% delle entrate della società.

Per quanto riguarda Icera, la multa arriva con qualche anno di ritardo per aiutare l’azienda che nel frattempo è stata acquisita da Nvidia nel 2011, con le speranze di un modem Icera integrato integrato nel chip Nvidia che però non si è mai realizzato.