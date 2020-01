Qualcomm svela nuovi processori 4G

Anche se il 5G è il trend del momento, Qualcomm è consapevole che molte zone rimarranno scoperte e per questo motivo ha annunciato tre nuovi chipset Snapdragon con supporto 4G LTE: Snapdragon 720G, 662 e 460. Scopriamoli insieme!

Snapdragon 720G

Snapdragon 720G è il chipset di gioco ideale per gli smartphone 4G LTE. È dotato delle funzionalità gaming Qualcomm Snapdragon Elite in grado di offrire straordinarie capacità di prestazioni intelligenti oltre ad un HDR fluido, una gamma di colori e un contrasto dinamici, ambienti di gioco realistici e coinvolgenti e un suono sincronizzato di alta qualità grazie a aptX Adaptive.

Qualcomm ha equipaggiato Snapdragon 720G con il suo ISP Spectra 350T: ciò ti consentirà di scattare foto fino a 192 Megapixel e di acquisire video 4K.

Il modem Snapdragon X15 LTE è integrato e supporta l’aggregazione di 3 carrier, MIMO 4 × 4 su due carrier e la modulazione 256-QAM per velocità di download fino a 800 Mbps. Snapdragon 720G supporta anche WiFi 6.

Tutto questo è basato su un processo a 8 nm che renderà Snapdragon 720G più piccolo e più efficiente dal punto di vista energetico.

Snapdragon 662

Per la prima volta nella serie 600, questa supporterà tre telecamere, grazie allo Spectra 340T integrato. Oltre a essere un ISP più robusto, si potrà anche catturare foto nel formato HEIF.

Per quanto riguarda la connettività, Snapdragon 662 ha incluso il modem LTE Snapdragon X11 in grado di offrire velocità di download massime fino a 390 Mbps. Questo grazie all’aggregazione di 2 carrier, 2×2 MIMO e modulazione 256-QAM.

Snapdragon 460

Quando si pensa alla serie 400 è inevitabile pensare agli smartphone super economici da meno di 200€. Snapdragon 460 però è ora due volte più potente del suo predecessore. Qualcomm afferma infatti che Snapdragon 460 offre un “enorme balzo in avanti delle prestazioni su tutta la linea della serie 400, nonché significativi miglioramenti in termini di connettività, intelligenza artificiale e miglioramenti della fotocamera”.

Snapdragon 460 è stato equipaggiato con il motore AI e l’hub di rilevamento di terza generazione per nuove esperienze AI per la fotografia e l’assistente vocale. Non solo, Spectra 340 ISP è incluso e supporterà anche i moduli con tre telecamere.

Uscita

Vedremo per primi gli smartphone con Snapdragon 720G, a partire dal primo trimestre 2020. Mentre i dispositivi con Snapdragon 662 e Snapdragon 460 inizieranno ad arrivare prima della fine del 2020.