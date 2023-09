QX Wang è il nuovo General Manager di Xiaomi Western Europe

Xiaomi ha annunciato la nomina di QX Wang a nuovo General Manager di Xiaomi Western Europe. Il manager succede a Ou Wen.

Con alle spalle un solido background di successi e un impegno costante verso la mission di Xiaomi, nel suo nuovo ruolo QX Wang porta con sé un bagaglio di esperienza e leadership. In qualità di General Manager, riporterà a Alex Xiang, Vice President of International Business Department e supervisionerà tutti gli aspetti dello sviluppo del business di Xiaomi in Europa occidentale, guidando la continua espansione e il successo del brand in questa regione.

Questa nomina riflette il costante impegno di Xiaomi per la crescita e l’eccellenza in tutta Europa; l’azienda guarda a un futuro prospero ed è fiduciosa di raggiungere nuovi traguardi in tutti i mercati dell’Europa occidentale.