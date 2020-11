Raspberry Pi 400 è il mini-computer che ha solo bisogno di un display per funzionare

E se la tastiera fosse il PC? Questa è l’ultima idea realizzata dalla Raspberry Foundation con il suo nuovissimo nano-computer, il Raspberry Pi 400. Si tratta a tutti gli effetti di una tastiera che però incorpora un computer ARM basato su un Raspberry Pi 4 .

Mentre la famosa Raspberry Pi è generalmente dedicata agli smanettoni e agli sviluppatori che desiderano creare un’installazione dedicata (spesso in ambito domestico), la nuova soluzione è più semplice grazie all’integrazione del sistema operativo Raspberry Pi e pronta per essere utilizzata in pochi minuti con un collegamento ad un monitor.

Raspberry Pi 400 viene venduta da sola o in kit con alimentatore, cavo HDMI/micro-HDMI, un mouse e una scheda microSD da 16 GB (su cui è installato il sistema operativo). Inoltre, viene fornita anche una guida ufficiale (in inglese) per imparare a padroneggiare questo mini-computer.

Scheda tecnica

A bordo troviamo troviamo l’equivalente di una Raspberry Pi 4, ovvero un SoC quad-core Cortex-A72 quad-core Broadcom BCM2711 a 64 bit (con clock a 1.8 GHz anziché 1.5 GHz), 4 GB di RAM LPDDR4, WiFi 5 e Bluetooth 5.

In termini di connettività, abbiamo a che fare con due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, 2 porte Micro-HDMI che possono emettere due stream in 4K a 30 fps o uno stream in 4K a 60 fps, da Ethernet (Gigabit) e una porta GPIO a 40 pin per il collegamento di altri elementi.

Infine, la buona notizia è che Raspberry Pi 400 è disponibile in diverse varianti regionali, tra cui italiano ovviamente e inglese.

Prezzo e versioni

Raspberry Pi 400 è disponibile a 74,50 euro nella sua versione semplice e 106,50 euro nel suo kit completo.