Realme 12 Pro e 12 Pro+ ufficiali: promettono foto e ritratti da top di gamma [la prova]

Realme ha presentato questa mattina a Milano due nuovi modelli di smartphone di fascia media: si tratta di Realme 12 Pro e 12 Pro+. I due dispositivi si distinguono per la particolare attenzione al design e alle capacità di imaging, guardando, come fa da sempre il produttore cinese, ad un pubblico giovane e amante delle novità tecnologiche.

Realme 12 Pro Series

Realme 12 Pro+ è dotato di un teleobiettivo periscopico, non facile da trovare in questo segmento di mercato perché tradizionalmente riservato ai modelli di punta. Il sensore di Realme 12 Pro+ offre uno zoom ottico 3X, uno zoom 6X ibrido e una lunghezza focale equivalente a 71 mm.

Il cuore di questa innovazione è il sensore OV64B Omnivision da 1/2″ abbinato a un risoluzione da 64 Megapixel.

Alla 64 Megapixel si abbina un sensore da 50 Megapixel stabilizzato OIS, f/1.8, 24mm (wide) e un ultrawide da 8 Megapixel, f/2.2, 16mm, con un’ampiezza di 112°.

Il modello Pro, invece, vanta una camera wide da 50 Megapixel, f/1.8, 26mm, con OIS, abbinata a un tele da 32 Megapixel, f/2.0, da 47mm, OIS, con zoom ottico 2x e una ultrawide da 8 Megapixel, f/2.2, 16mm, con ampiezza di 112˚.

Realme 12 Pro+ introduce l’innovativo sistema di fotografia omnifocale, una singola configurazione della fotocamera che offre cinque livelli di zoom senza perdita di dati: 0,6X, 1X, 2X, 3X e 6X. Inoltre, la serie vanta anche un pionieristico SuperZoom 120X.

Realme 12 Pro Series 5G integra l’algoritmo Cinematic Bokeh, che consente di riprendere scene anche complesse sfocando lo sfondo e rendendo il personaggio più dinamico e prevalente nell’inquadratura.

La serie Realme 12 Pro arricchisce ulteriormente l’esperienza fotografica con i filtri Master Camera “Viaggio”, “Ricordo” e “Anticonformista”, personalizzati da Claudio Miranda, il direttore della fotografia premio Oscar dietro i capolavori “Vita di Pi”, “Top Gun: Maverick” e “Il curioso caso di Benjamin Button” ai quali si è ispirato per la realizzazione di questi filtri.

Realme 12 Pro+ è mosso dal processore Snapdragon 7s Gen 2, mentre il modello 12 Pro integra lo Snapdragon 6 Gen 1.

Display da 6,7 pollici Oled curvo

Realme 12 Pro Series 5G è dotata di un display OLED curvo da 6,7 ​​pollici e 120 Hz, che vanta un rapporto schermo-corpo del 93% e una luminosità di picco di 950 nit.

Realme 12 Pro Series è inoltre dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W.

L’audio degli smartphone si avvale invece della certificazione Dolby Atmos e Hi-Res. Sul fronte hardware, infine, Realme 12 Pro+ offre fino a 12GB+12GB di Ram dinamica e fino a 512GB di spazio di archiviazione, mentre Realme 12 Pro offre fino a 8GB+8GB di Ram dinamica e 256GB di spazio di archiviazione, soddisfacendo tutte le esigenze di multitasking e archiviazione.

Prezzi e disponibilità… ed early bird

Realme 12 Pro+ 5G sarà disponibile a partire da 499,99 euro per la variante da 8GB+256GB e da 549,99 euro per la variante da 12GB+512GB. Realme 12 Pro 5G avrà un prezzo da 399,99 euro per la variante da 8GB+256GB e da 449,99 euro per la variante da 12GB+256GB, rendendo la tecnologia premium accessibile a tutti.

Realme 12 Pro 5G viene lanciato con un prezzo promozionale early bird di 299,99 euro per la variante 8+256GB e di 399,99 euro per la variante da 12+256GB.

Realme 12 Pro+, invece, viene lanciato con uno prezzo promozionale di 399,99€ per la variante da 8+256GB e di 499,99 euro per la variante 12 +512GB.

È possibile acqustare i due modelli con offerta promozionale di lancio dal 14 al 31 marzo presso i negozi Unieuro.