Realme 8 Pro ufficiale con fotocamera da 108 Megapixel a meno di 300€

Realme 8 Pro è ufficiale ed è pronto a proporsi come best buy della categoria smartphone sotto i 300€, proponendo caratteristiche tecniche da capogiro e un design audace. Scopriamolo insieme!

Design

Durante la presentazione, il brand ha sottolineato la finezza e la leggerezza del suo Realme 8 Pro: 8,1 mm di spessore per soli 176 grammi sulla bilancia. Davanti non troviamo nulla di originale se non per il classico foro nell’angolo in alto a sinistra e bordi ben visibili attorno all’area del display. Presente all’appello il jack da 3.5mm.

E’ sul retro che troviamo invece una scelta audace in cui, su due colorazioni, spicca lo slogan “Dare to leap” traducibile in italiano come “Abbi il coraggio di saltare”.

Sempre sul retro troviamo un modulo fotografico quadruplo in formato rettangolare in alto a sinistra. Per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, questo è posizionato sullo schermo.

E lo schermo? Qui Realme non ha badato a spese e ha scelto un Amoled a risoluzione Full-HD+ seppur il refresh rate sia “solo” da 60 Hz.

Caratteristiche tecniche

All’interno di Realme 8 Pro troviamo un processore Snapdragon 720G che promette ottime prestazioni durante le sessioni di gaming e in condizioni di utilizzo tradizionale. Due i tagli di memoria in arrivo: 6/128 GB o 8/128GB con Ram di tipo LPDDR4x e archiviazione in UFS 2.1.

E’ sul fronte fotografico che si esalta questo Realme 8 Pro, proponendo un sensore principale da 108 Megapixel (f/1.88, ISOCELL Bright HM2) che unisce i pixel per catturare più luce e permette di scattare foto con una migliore nitidezza quando le condizioni luminose sono buone. Non è presente un teleobiettivo ma c’è lo zoom ottico x3 e un obbiettivo ultra grandangolare da 8 Megapixel (f/2.25) e due sensori da 2 Megapixel ciascuno con apertura delle lenti af/2.4, uno per la modalità macro e quella in bianco e nero.

La batteria è da 4500 mAh a cui va in aiuto un caricabatterie da 65W (il supporto però è fino a 50W) garantendo una ricarica rapida di soli 47 minuti per fare da 0 a 100%. Lato software, l’interfaccia è la Realme UI 2 basata su Android 11.

Prezzo e uscita

Il Realme 8 Pro verrà lanciato alla fine di marzo in Italia al prezzo suggerito di 299 euro per la versione da 8/128 GB. Due i colori disponibili: nero e blu.

Promozione di lancio: dal 24 al 30 marzo

Realme 8 Pro: recensione