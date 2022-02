realme 9 Pro: nuove immagini mostrano il design e il lavoro sui colori cangianti

Come è ormai consuetudine, i maggiori brand di smartphone scoprono le caratteristiche dei propri prodotti poco a poco, rivelandone i dettagli più sfiziosi prima del lancio ufficiale o del loro arrivo sul mercato.

Oggi è la volta di realme, che ha voluto mostrare alcuni scatti di una delle gamme più attese: la serie realme 9 Pro.

Il colore “grace” – Sunrise Blue in entrambi i prodotti della serie 9 Pro – sarà caratterizzato dal design Light Shift, in cui la cover posteriore passerà dal blu al rosso in cinque secondi sotto la luce del sole o della luce ultravioletta e svanirà di nuovo al blu una volta protetta dalla luce solare. Attribuita al fotocromatismo e ai materiali fotocromatici organici OCA, la cover posteriore è in grado di cambiare colore quando illuminata dai raggi ultravioletti.



Un vero e proprio “effetto camaleonte” che ha visto realme superare diversi ostacoli, ad esempio, come “alterare” la struttura molecolare per far sì che il materiale cambi colore e svanisca rapidamente.



La serie realme 9 Pro si caratterizzerà anche per la sua leggerezza, con solo 7,99 mm di spessore e 182 grammi di peso.

Secondo l’ultimo rapporto di Strategy Analytics, le “number series” di realme hanno raggiunto 40 milioni di spedizioni consolidate con una crescita in Europa del 570% su base annua nel 2021.

L’Europa sarà il primo mercato in cui uscirà questa gamma.