Craob X, il primo notebook completamente senza porte

Da Craob arriva il concept per un nuovo portatile davvero fuori dagli schemi: Craob X. La peculiarità è che questo non presenterebbe alcun tipo di porta: nessun connettore, lettore USB, nemmeno caricabatterie.

Come funzionerebbe un dispositivo del genere? La soluzione di Craob è un accessorio esterno magnetico, in grado sia di ricaricare le batterie del laptop che offrire diverse porte, fra cui USB-C, USB-A, Thunderbolt, uno slot SD e jack per le cuffie.

Non solo concept astratti per Craob X, ma anche una scheda tecnica piuttosto dettagliata. Il processore sarà un Intel Core i7 1280P, con 32 GB di RAM e fino a ben 2 TB di spazio di archiviazione. Lo schermo misura 13,3 pollici e vanta di una risoluzione in 4K UHD+, con un foro per webcam al centro.

L’uscita non dovrebbe farsi attendere ancora per molto, almeno secondo la compagnia; per quanto riguarda il prezzo, invece, ancora nulla.