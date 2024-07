realme C63, il nuovo della Serie C promette 4 anni di uso fluido

In occasione del Prime Day terminato pochi giorni fa, è stato annunciato il nuovo realme C63, primo smartphone della Serie C del brand cinese a dotarsi di materiali pregiati, carica rapida e funzionalità di Intelligenza Artificiale.

Le caratteristiche tecniche di realme C63

Lo smartphone arriva nelle dimensioni di 167,2 x 76,6 x 7,7 mm e pesa circa 177 grammi. Il telefono è dotato di un ingresso per il jack audio da 3,5 mm e di un triplo slot per due Sim e una microSd. Il dispositivo è stato arricchito nella parte posteriore di pelle vegana, in genere individuabile su smartphone dal posizionamento un po’ più elevato, resistente inoltre alle macchie. Troviamo anche una cornice in metallo per il modulo fotografico. Secondo realme Lab, la costruzione gli permette di resistere fino ad 1 metro di cadute. Infine, è certificato IP54, per la resistenza a spruzzi d’acqua.

Il nuovo realme C63 si avvale di uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione da 1.600 x 720 pixel e luminosità massima di 560 nits. Il refresh rate arriva fino a 90Hz, prevede inoltre la funzionalità Mini Capsule 2.0. Dalla serie numerica eredita la Rainwater Smart Touch che gli consente di essere utilizzato anche sotto la pioggia. Sotto al cofano troviamo il chipset UNISOC T612 supportato da 8 GB di RAM, espandibile di ulteriori 8 GB, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, in grado di caricarsi fino a 45W. A proposito di carica, realme c63 possiede la certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System; il caricatore può ricaricare il telefono fino al 50% in 30 minuti e garantire un’ora di autonomia con un solo minuto di ricarica. Secondo realme, il dispositivo è in grado di offrire fino a quattro anni di utilizzo fluido. Il reparto fotografico prevede una fotocamera principale da 50 Mpixel, e da una per i selfie da 8 Mpixel.

Prezzi e disponibilità

realme C63 è disponibile nei colori Leather Blue e Jade Green, sarà disponibile a un prezzo early-bird a partire da 179,99 € per la variante 8/256 GB fino a fine agosto.