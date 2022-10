Realme conferma il lancio della serie 10 a novembre

Si avvicina la data di lancio della serie Realme 10: alcune caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi in ​​arrivo della serie 10 di Realme hanno infatti iniziato a trapelare di recente, e ciò significa che la presentazione ufficiale potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

Il produttore, proprio nella giornata di ieri, ha confermato che dobbiamo aspettarci un annuncio il mese prossimo.

Realme ha anche avviato la campagna teaser per la serie 10, rivelando i tre punti focali riguardanti le “tecnologie avanzate” dei dispositivi: saranno prestazioni, design e display. Il realme 10 Pro+ dovrebbe avere uno schermo curvo, una rarità nei modelli di fascia di prezzo medio/bassa.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Inoltre, le indiscrezioni giunte fino ad ora parlano della presenza di un SoC Dimensity 1080 per il 10 Pro+ e di un Helio G99 per il 10. Non è invece ancora chiaro se ci sarà un 10 Pro e, nel caso, in quali Paesi sarà distribuito l’intero tris di modelli. Il 10 Pro+ dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz, una fotocamera principale da 50 Mehapixel con OIS e una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica da 67 W. Il 10, invece, pur mantenendo la stessa capacità della batteria, avrà una ricarica più lenta di 33 W e uno schermo piatto.