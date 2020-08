realme cresce dell’11% nel secondo trimestre del 2020

realme ha registrato una crescita dell’11% nel secondo trimestre 2020. È l’unico marchio ad aver raggiunto la doppia cifra e, come ha sottolineato nel suo ultimo rapporto Counterpoint, si stratta del “brand di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi”. Nel primo trimestre 2020, Counterpoint Research ha confermato che realme ha raggiunto una crescita del 157% anno su anno.

realme è al momento tra i primi 4 marchi di smartphone in Thailandia, India, Cambogia ed Egitto, e ha raggiunto la top 5 in Myanmar, Filippine, Ucraina, Indonesia e Vietnam.

Questi traguardi sono stati conquistati con una ricetta che prevede prezzi contenuti, dispositivi evoluti (con particolare attenzione alla tecnologia 5G) e buon design. Ora, per realme, lo scoglio più importante, cioé quello di affermare il proprio brand in Europa e di migliorare la propria organizzazione commerciale oltre che la brand awareness.

Nel 2020 realme ha implementato la strategia dual-driven “Smartphone + AIoT“, bandando dunque alla costruzione di un ecosistema di prodotti e seguendo lo schema “1 + 4 + N” che può essere così tradotto: un prodotto principale (smartphone), integrato da quattro principali gruppi di dispositivi lifestyle (altoparlanti, auricolari, TV e orologi), a sua volta supportati da “N” tipologie di accessori intelligenti.

Li Bingzhong, CEO di realme, ha commentato: “Dal 2018 realme è cresciuta fino a 40 milioni di utenti e questo grazie al nostro team giovane e internazionale. Con un’età media di soli 29 anni, questa squadra ha dimostrato di aver osato saltare in avanti e ha dimostrato il potere dei giovani in un mercato molto competitivo. Dopo aver registrato buoni risultati in termini di performance nel primo semestre 2020, realme punta a vendere 100 milioni di telefoni in 3 anni. Abbiamo in programma di continuare i nostri piani di espansione internazionale. realme ha raggiunto quasi 60 Paesi e siamo il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo. Questo ci conferma come la nostra strategia e la nostra missione di osare sempre di più sia vincente”.