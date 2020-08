Le app Android arrivano su Windows grazie a Microsoft e Samsung

Nel corso della giornata di ieri, Samsung ha presentato una vasta gamma di nuovi prodotti tra cui Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Z Fold 2 e le cuffie wireless Buds Live. L’evento in streaming è stato anche un’opportunità per il produttore coreano di aggiungere novità alla sua applicazione Your Phone in collaborazione con Microsoft.

La casa di Redmond ha infatti sfruttato la conferenza per svelare una novità particolarmente gradita che garantirà un collegamento totale tra Android e Windows 10 permettendo di avere accesso a tutte le app attraverso l’app Your Phone.

Sul blog Microsoft sono stati poi svelati altri dettagli della funzionalità che per il momento è riservata agli utenti registrati al programma Insiders. Gli utenti Samsung troveranno direttamente le applicazioni installate sul loro smartphone all’interno del computer. Le applicazioni potranno anche essere bloccate sulla barra delle app di Windows come qualsiasi altro software Windows. Oltre al semplice elenco di applicazioni, il telefono consente anche di aprire queste applicazioni da un computer Windows senza dover installare nulla.“Quando si avvia un’applicazione, questa si apre in una finestra separata in modo da poter eseguire il multitasking”, afferma la software house.

Inoltre, Microsoft offrirà anche la possibilità di avviare contemporaneamente diverse applicazioni Android su un computer Windows. Una funzionalità che arriverà entro la fine dell’anno dopo il rilascio di Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra.

Modelli compatibili

Per il momento, solo alcuni smartphone Samsung sono compatibili con questa funzione Your Phone. Tra questi ci sono il Samsung Galaxy Note 9, S9, Note 10, S10, S20 e Z Flip oltre a diversi modelli di fascia media come Galaxy A50 , A51 , A71 , A41 o A8s .