realme, ecco la strategia AI: 100 milioni di smartphone AI

AI sempre più presente nella strategia di realme. Questo è quanto si apprende dall’ultimo evento dell’azienda, che ha svelato di essersi prefissa l’obiettivo di portare su almeno 100 milioni di smartphone nei prossimi tre anni, l’Intelligenza Artificiale. Si partirà dall’imminente realme GT 7 Pro.

La decisione segue la scia dell’investimento dell’azienda in favore dell’AI, incrementato del 613% nella ricerca. ” l’equazione è semplice: più investimenti significano una migliore esperienza utente e tecnologie più innovative”, rivela realme. Come ha dichiarato Chris Patrick, Senior Vice President di Qualcomm, “Grazie al processore Snapdragon 8 Elite, GT 7 Pro è pronto a diventare una potenza nell’AI!”. Non solo Qualcomm tra i partner di realme in ottica intelligenza artificiale, ma anche Big G. “Siamo orgogliosi di essere partner di realme nel viaggio verso l’AI e non vediamo l’ora di scoprire molte altre innovazioni”, ha affermato Felix Zhao, Head of Google Cloud Customer Engineers.

I prossimi smartphone saranno esponenti del programma Next Ai, con nuove funzionalità e possibilità. Tra queste, la tecnologia “AI Sketch to Image” che consente di trasformare semplici schizzi in immagini dettagliate, stimolando la creatività degli utenti. Le soluzioni “AI Motion Deblur” e “AI Telephoto Ultra Clarity” garantiscono che ogni foto sia cristallina, anche in condizioni di movimento. In ambito gaming, la tecnologia “AI Game Super Resolution” migliora la risoluzione delle immagini fino a 1,5K, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva, perfetta per titoli come PUBG e Genshin Impact. realme si impegna a promuovere la tecnologia AI attraverso il nuovo NEXT AI Lab, concentrato su tre aree chiave: AI Efficiency, AI Imaging e AI Gaming. NEXT AI punta a ispirare e potenziare la creatività delle nuove generazioni, creando un ecosistema di intelligenza artificiale che guarda al lungo termine, sia per realme che per gli utenti.

La nuova interfaccia realme UI 6.0 fornisce un’interfaccia fluida e intuitiva, combinando le prestazioni hardware con un’integrazione intelligente dell’AI. Non è solo uno smartphone, ma una visione concreta del futuro dei dispositivi di punta, in cui le prestazioni e l’AI lavorano all’unisono per migliorare l’esperienza dell’utente.