Realme entra nel mercato delle true wireless con le Buds Air

Dopo aver programmato la data di lancio ufficiale per i suoi primi auricolari true wireless, Realme ha rivelato alcuni dettagli sul prodotto e il loro nome ufficiale: Realme Buds Air. Le indiscrezioni arrivano dal sito indiano del produttore cinese.



Gli auricolari supporteranno il pairing istantaneo tramite Bluetooth 5.0 e si collegheranno automaticamente al dispositivo non appena verrà aperta la custodia di ricarica. Ogni auricolare ospiterà un driver da 12 mm e sarà fornito di controlli touch per la musica e la gestione delle chiamate, nonché l’attivazione one-touch di Google Assistant.

I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma in India, ad esempio, Realme offrirà uno sconto di 400 rupie (circa 5 euro) sulle Air Buds Air ai clienti che acquistano un modello di smartphone Realme X2 Pro, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme X o Realme X Master Edition tra il 9 e il 16 dicembre.



Come accennato in precedenza, le Buds Air saranno disponibili in tre colori: nero, giallo e bianco. L’annuncio ufficiale sarà il 17 dicembre, giorno in cui dovrebbe essere presentato anche il nuovo Realme XT 730G.