Realme ha presentato, con un evento dedicato al mercato cinese, il suo flagship GT 5G. Si tratta di uno smartphone potente, mosso dal processore Snapdragon 888, con ricarica rapida e un jack audio da 3,5 mm, una vera rarità nei flagship di questi tempi.



Realme GT è costruito attorno a un pannello Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+. Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 360 Hz con cinque diverse impostazioni, a seconda delle preferenze dell’utente.



Lo Snapdragon 888 è coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Non c’è uno slot microSD per espandere la memoria, ma solo quello per utiizzare due schede nano-SIM.



La fotocamera di Realme GT 5G offre tre obiettivi: un’ottica principale da 64 Megapixel, una ultrawide da 8 Megapixel e, infine, una macro da 2 Megapixel. C’è poi una fotocamera selfie, nella parte frontale del telefono, con una risoluzione di 16 Megapixel. Realme GT è anche in grado di registrare video in 4K a 60fps, mentre il supporto slow-mo è di 720p a 480 fps.



La batteria della GT è un altro punto di forza: ha una capacità di 4.500 mAh e dispone della ricarica rapida da 65 W tramite cavo. Non è invece disponibile il supporto per la ricarica wireless.

Realme GT gira sull’interfaccia Realme UI 2.0 basata su Android 11 ed è per il momento disponibile in tre colori: Galactic Silver, Deep Sea Blue e Dawn Yellow con una finitura simile alla pelle.

Prezzi e disponibilità (in Cina)

Le prime due versioni sono disponibili nella configurazione di base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage al prezzo di 2,799 Yuan (circa 360 euro). Tutte le versioni possono anche essere acquistate in configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione a 3.299 Yuan (420 euro). Si tratta naturalmente di prezzi dedicati al mercato cinese, sui quali abbiamo operato una conversione, ma non è detto (anzi è quasi sicuro) che siano mantenuti al lancio in Europa. La prima flash sale in Cina è prevista nella giornata di oggi.



Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali di quando Realme GT arriverà anche sui nostri mercati.

