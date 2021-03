Con la giornata di oggi, 4 marzo, parte una nuova offerta tech del volantino Esselunga, che si concentra nuovamente sul mercato degli smartphone, dove aver spaziato, nella scorse settimane, fra accessori e laptop.

Oggetto del volantino Esselunga, infatti, è uno smartphone Xiaomi, e per la precisione il modello Redmi 9AT nella versione con spazio di archiviazione di 32 GB. Il dispositivo del produttore cinese viene offerto dall’insegna milanese al prezzo di 99 euro, ma solo fino al 17 marzo e, come sempre in questi casi, a esaurimento scorte.

Si tratta di uno smartphone con display da 6,53 pollici, mosso da Android 10, 2 GB di Ram, fotocamera da 13 Megapixel e tanta autonomia, grazie a una batteria da 5.000 mAh. Un entry level che può rappresentare un ottimo secondo telefono o anche una prima scelta per chi cerca soprattutto un telefono semplice da usare e che non si scarichi mai.

L’offerta del volantino Esselunga è disponibile in molti punti vendita, ma assicuratevi sempre che il negozio in cui vi recate sostenga l’iniziativa. Potete trovare la lista dei punti vendita aderenti QUI.