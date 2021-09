Oggi, lunedì 6 settembre, Realme GT Master Edition debutta in Italia. Con una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare alla maggior parte dei suoi concorrenti, si propone ad un prezzo leggermente inferiore rispetto al Realme GT. È uno dei primi smartphone a presentare il SoC Snapdragon 778G, insieme a modelli come il Galaxy A52s o Motorola Edge 20.

Questo SoC avrà il compito di potenziare gli smartphone di fascia media, specialmente nel reparto foto e giochi, offrendo allo stesso tempo un notevole risparmio energetico.

Realme Master Edition offre due configurazioni classiche: una con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, l’altra con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.











Il design

Realme è molto orgogliosa del design di questo smartphone, progettato dal pluripremiato designer Naoto Fukasawa, in particolare il retro del modello Voyager Grey.

Il team di ingegneri di Realme ha utilizzato una speciale macchina computerizzata per misurare e impilare con estrema precisione sottilissime strisce prefabbricate di policarbonato, creando linee concave e convesse e completando il processo tramite la pressatura a caldo della pelle vegana sul retro del dispositivo.

Ricarica rapida e display

Sulla carta, la scheda tecnica del Realme GT è davvero appetibile per uno smartphone a 300 euro. Notiamo, ad esempio, la presenza di una ricarica rapida Super Dart da 65W che, secondo Realme, dovrebbe consentire di caricare lo smartphone al 100% in 33 minuti. Inoltre, la batteria inserita è una 4300 mAh.

Un altro vantaggio decisivo potrebbe essere la presenza di un pannello Oled da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il reparto fotografico offre invece i classici moduli grandangolare (64 Megapixel), ultragrandangolare (8 Megapixel) e macro (2 Megapixel). Per concludere la scheda tecnica, citiamo la compatibilità 5G, ma anche Wifi 6 e NFC.

Prezzi e uscita

GT Master Edition debutta anche in Italia, accompagnato da un’imperdibile promozione di lancio che vede protagonista il modello con configurazione RAM/ROM da 6 GB + 128 GB. Il 6 e il 7 settembre sarà in vendita online su Amazon e sui siti ufficiali di Unieuro, Tim e realme a 299 euro anziché 349 euro

La versione 8 GB + 256 GB è invece disponibile a 399 euro.