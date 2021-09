OPPO e Kengo Kuma collaborano per la Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week, OPPO e l’architetto Kengo Kuma hanno collaborato per realizzare l’installazione Bamboo (竹) Ring: || “Weaving a Symphony of Lightness and Form”, Si tratta di un’esperienza multisensoriale, esposta fino al 19 settembre presso il Cortile dei Bagni dell’Università Statale di Milano.

L’installazione si presenta come un’evoluzione del Bamboo Ring già debuttato all’edizione 2019 del London Design Festiva. OPPO e Kuma mirano a esplorare le “Connessioni Creative” combinando architettura e musica, innovazione del design, tecnologia e user experience. Utilizzando strutture realizzate con bambù e fibre di carbonio, la creazione evidenzia il rapporto fra l’uomo e la natura.

La novità di quest’anno è che la presentazione coinvolge tutti i sensi. Guidati da una colonna sonora della violinista giapponese Midori Komachi, i visitatori saranno incoraggiati ad esplorare l’opera, incentrata sul tema del ciclo delle stagioni. Una tecnologia all’avanguardia si occuperà di coordinare il comparto architettonico e quello uditivo, fornendo un’esperienza davvero indimenticabile.

La struttura intrecciata dell’installazione diventa un vero e proprio strumento musicale. La musica infatti viaggia dentro di essa grazie all’impiego di tecnologie innovative, come sensori aptici, strisce di altoparlanti e trasduttori che lavorano insieme per far propagare il suono sulla superficie del bambù.

Ecco le parole di Kengo Kuma.

Quando disegno progetti di architettura, mi assicuro di lavorare sul ritmo e sul tono piuttosto che sulla forma, la musica contemporanea ci dà molte lezioni su come creare nuove musicalità nell’architettura. Grazie a queste nuove forme di tecnologia, questa struttura combina esperienze visive e acustiche dei visitatori.

Dopo la Milano Design Week, OPPO donerà Bamboo Ring al museo di arte contemporanea Arte Sella in Trentino, dove troverà la sua sede permanente.