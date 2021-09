WhatsApp sta testando le reazioni ai messaggi con le emoji

Con Twitter, Facebook, Messenger, Slack o persino iMessage di Apple, abbiamo spesso preso l’abitudine di reagire ai messaggi piuttosto che rispondere. Che siano quelli dei nostri amici, informazioni, un pensiero o altro: tutto è soggetto ad approvazione tramite un like o un’emoji. Per molti, può sembrare perfino frustante non avere questa opzione.

WhatsApp attualmente non ci consente di dimostrare che abbiamo apprezzato un messaggio, che non siamo d’accordo o che ci ha divertito. Questo, però, dovrebbe cambiare presto.

Il sito WABetaInfo, che tiene traccia di tutte le novità in arrivo o in fase di test sulla piattaforma, ha individuato qualche settimana fa una funzione di sviluppo che permetterebbe di reagire ai messaggi inviati e non più semplicemente di citarli per rispondere ad essi. Si tratterebbe quindi di aggiungere un’emoji a un messaggio premendo su di esso per rivelare una potenziale selezione.

Molte emoji tra cui scegliere

Un modo per rendere le conversazioni un po’ più divertenti e meno rigide su un servizio che arriva sempre in ritardo rispetto alla concorrenza con emoji, immagini e messaggi che si eliminano da soli.

E per andare in questa direzione, WABetaInfo ha pubblicato un primo screenshot della possibile funzione dopo l’aggiornamento dell’applicazione. Ci sarebbe la scelta tra diverse possibili reazioni simboleggiate da emoji abbastanza classici, ma nulla sembra vietare di poter aggiungere una qualsiasi. Le reazioni non sarebbero anonime e tutti nella discussione potrebbero vedere chi ha reagito.

Lo screenshot del blog specializzato è stato effettuata su iOS ma secondo quanto riferito WhatsApp sta lavorando anche su una versione Android. La funzione è tuttavia ancora in fase di sviluppo e potrebbe evolversi.