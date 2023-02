Realme GT Neo 5, la ricarica più veloce sul mercato: 240 W di pura velocità

Finalmente arriva sul mercato lo smartphone con la carica più veloce di sempre. Si tratta di Realme GT Neo 5, con un modello dotato di ricarica rapida da 240 W e uno con ricarica da 150 W. Se pensate che la batteria sia il suo unico punto forte, però, vi sbagliate.

Lo smartphone infatti utilizzerà un processore Snapdragon 8+ Gen 1: il modello da 240 W sarà accompagnati da una configurazione da 16 GB di RAM e 256 GB / 1 TB (avete letto bene) di memoria. Il GT Neo 5 modello 150 W, invece, si accontenterà di un’unica opzione di memoria. Questa sarà infatti da 256 GB, mentre la RAM potrà essere 8 GB, 12 GB o 16 GB.

Entrambi i modelli utilizzeranno lo stesso schermo: un AMOLED di 6,74 pollici con refresh rate di 144 Hz. A questo si aggiunge una risoluzione di 2772 x 1240 pixel e touch sampling di 1.500 Hz. Impossibile poi non notare il design, con un appariscente rettangolo luminoso situato sulla scocca.

Anche le fotocamere delle due versioni di GT Neo 5, sono identiche. Sensore principale da 50 Megapixel, ultragrandangolare da 8 Megapixel, macroscopico da 2 Megapixel, selfie cam anteriore da 16 Megapixel.

La vera star è però, ovviamente, la batteria. Realme GT Neo 5 240 W dispone di una batteria 4,600mAh con adattatore di 20V/12A: in pratica, questo sarà in grado di ricaricare il telefono completamente in appena 10 minuti. La variante da 150 W è forse meno impressionante, ma dispone comunque di una batteria da 5.000 mAh con adattatore 20V/8A. Entrambi supporteranno comunque tutti gli altri caricatori VOOC e SuperVOOC.

Ultimo dettaglio è il LED posizionato posteriormente: questo può essere programmato in diversi colori per segnalarvi dell’arrivo di notifiche, o anche illuminarsi di rosso quando la batteria è poco carica. In ogni caso, tutte queste funzioni possono essere modificate dagli utenti.

Lo smartphone uscirà nelle tre colorazioni Rosso, Verde, e Blu, e le possibilità di acquisto sono davvero tante. I prezzi per la variante 240W sono CNY3.199 (€ 470) per la versione 16GB / 256GB e CNY3.499 (€ 515) per l’edizione 16GB / 1TB. Invece il GT Neo 5 150W costa CNY2.499 (€ 368) per la variante 8/256GB, CNY2.699 (€ 400) per l’opzione intermedia 12/256GB e infine CNY2.899 (€ 427) per il modello 16/256GB. Al momento lancerà solo in Cina, ma è probabile che non manchi molto a un arrivo Italiano.