Realme GT5 Pro promette lo schermo migliore sul mercato

Non sappiamo ancora la data di lancio del Realme GT5 Pro, ma il marketing dell’azienda non si ferma certo per questo. Sono tante, infatti, le specifiche del nuovo dispositivo che sono state confermate ufficialmente, e ci permettono di comprendere un po’ meglio come funzionerà.

Realme GT5 Pro impiegherà un processore Snapdragon 8 Gen 3, ma questo lo sapevamo già. Ben più interessante sono le specifiche dello schermo, che raggiungerà una luminosità di 3.000 nit. Si tratterà del display più luminoso fino a ora e, stando a Realme, il migliore sul mercato.

Le informazioni ricevute fino a ora suggeriscono che il pannello sarà probabilmente realizzato da BOE, poiché l’azienda di display ha recentemente annunciato un nuovo pannello da 3.000 nit, sviluppato in collaborazione con Oppo e OnePlus per i loro futuri flagship. Grazie a questi indizi ci aspettiamo che tale schermo avrà una risoluzione di 1220p con cornici estremamente sottili e lati leggermente curvi.

Stiamo ancora aspettando che Realme programmi un evento di lancio. Dovrebbe essere imminente, dato che il telefono è già stato certificato ed è pronto per essere messo in vendita.