Realme Pad 2 finalmente disponibile, sarà versatile e economico

Come già era previsto, Realme ha annunciato il tablet Realme Pad 2. Sarà disponibile in preordine dal 26 luglio e nei negozi dal 1° agosto, inizialmente in India.

Il Realme Pad 2 è dotato di un display IPS LCD da 11.5 pollici con risoluzione di 2000×1200 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ci sono una fotocamera frontale da 8 Megapixel e una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, oltre che un sensore di impronte digitali sul lato del dispositivo.

Il Realme Pad 2 utilizza il chipset MediaTek Helio G99 a 6nm, accompagnato da 6GB o 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB o 256GB di memoria interna, espandibile con microSD. La batteria da 8.360mAh supporta la ricarica SuperVOOC da 33W: da segnalare infine il supporto LTE.

Realme Pad 2 è disponibile nei colori Inspiration Grey e Inspiration Green in due varianti: 6/128GB o 8/256GB. Il modello base ha un prezzo di partenza di circa €215 al cambio, mentre la seconda versione costa circa €250. Al momento non ci sono notizie sulla disponibilità in Italia, ma dovrebbe arrivare presto.