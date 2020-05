Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro con sei fotocamere

Realme presenta oggi due nuovi modelli estremamente interessanti per l’ottimo contenuto tecnologico, uniti a un prezzo di vendita molto concorrenziale. Si tratta di Realme 6 Pro e del top di gamma Realme X50 Pro 5G (vai subito qui per vedere la recensione). Vediamoli in dettaglio.

Realme 6 Pro

Il modello di fascia media e primo smartphone a essere equipaggiato con il nuovo Snapdragon 720G di Qualcomm con processo produttivo a 8 nanometri è Realme 6 Pro che si fa notare fin dal primo sguarda per un’estetica curata e per la doppia selfie cam (la principale con sensore Sony IMX471, la seconda da 8 Mpixel con ottica grandangolare) che “buca” il display Full HD+ da 6,6 pollici da 90 Hz. Il pannello è protetto da una lastra di Gorilla Glass 5 ed è inoltre dotato di funzionalità di ultima generazione come l’effetto luce, la protezione degli occhi, la modalità colore personalizzata e la tecnologia OSIE (Object & Semantic Images & Eye-tracking) per una visione migliorata.

Ma è tutta la scocca è stata oggetto di attenzione in fatto di sicurezza, tanto da renderlo il più robusto nella sua fascia di prezzo, assicura il produttore.

Al centro dell’attenzione di Realme non può esserci naturalmente il reparto fotografico che, oltre alle due fotocamere frontali, presenta quattro sensori posteriori affiancati dall’intelligenza artificiale. Il principale è da 64 Megapixel. Troviamo poi un teleobiettivo zoom ibrido 20x con sensore da 12 Megapixel, un grandangolare da 8 Megapixel con angolo di visione di 119 gradi e, infine, un’ottica per le macro. In evidenza la modalità Super Nightscape 3.0 per foto anche in condizioni di scarsa illuminazione e il sistema di stabilizzazione avanzato per i video.

La carica veloce da 30 Watt consente una ricarica completa della batteria da 4.300 mAh in un’ora. In fase d’uso intensiva, come ad esempio durante una partita a un videogame, in 60 minuti si riesce a caricare il 62% della batteria.

Il prezzo: Realme 6 Pro sarà presto disponibile – sul sito Realme.com, Amazon.it e Unieuro.it – nei colori Lightning Blue e Lightning Red a 349,90 euro nella configurazione con 8 GB di Ram e 128 GB di storage.

Realme X50 Pro 5G

È il nuovo top di gamma di Realme e secondo smartphone del produttore a integrare la tecnologia 5G per navigare sulle nuove reti mobili ultraveloci. Ciò è reso possibile dalla presenza a bordo del più potente chip di Qualcomm, lo Snapdragon 865 che offre il supporto alla rete 5G dual mode, per le massime prestazioni: fino a 3,45 Gbps in download e 900 Mbps in upload. L’obiettivo di Realme è proprio quello di rendere popolare la tecnologia 5G. Sempre sul fronte della connettività, c’è anche il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6 per un’autostrada dati fino 9,6 Gbps.

Si affiancano alla Cpu 8 o 12 GB di memoria Ram LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.0, che concorrono ad elevare le prestazioni dello smartphone. Prestazioni importanti anche per quanto riguarda la ricarica, grazie alla presenza della tecnologia SuperDart che consente ricariche a 65W: in 35 minuti la batteria da 4.200 mAh sarà carica al 100% in 35 minuti. Con una ricarica di 3 minuti si potrà guardare un intero film, telefonare per 4 ore o ascoltare 70 canzoni.

Anche in questo caso abbiamo un display Super Amoled da 90 Hz e 180 Hz di sampling rate per un’esperienza d’uso fluida e protetto da Gorilla Glass 5. La massima luminosità è di 1.000 nit mentre la diagonale è di 6,44 pollici e la risoluzione Full HD+. Annegato nel display troviamo anche il sensore di impronte digitali, che non va dunque a intaccare l’estetica del modello.

Curato, naturalmente, anche il reparto imaging che vede la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore denominata Hawk Eye. Il sensore principale Samsung GW1 da 64 Megapixel lavora in tandem con un’ottica f/1.8 con angolo di visione di 78,6 gradi. C’è poi un teleobiettivo da 12 Megapixel che consente uno zoom ibrido 20X. Abbiamo poi un grandangolo con angolo di visione di 109 gradi che permette anche la realizzazione di macro di oggetti fino a una distanza minima di 3 centimetri. Il sensore in questo caso è da 8 Megapixel. Infine c’è il sensore da 2 Megapixel per scatti artistici in bianco e nero.

La dual selfie cam è invece forte di due sensori, il principale è un Sony IMX616 da 32 Megapixel per un angolo di visione di 80 gradi e il secondario è un ultragrandangolare da 8 Megapixel (105 gradi).

E ora i prezzi. Realme X50 Pro sarà disponibile a partire dal 18 maggio nei colori Rust Red e Moss Green su Realme.com e Amazon.it nei seguenti tagli di memoria: 8+128GB a 599,90 euro, 8+256GB a 669,90 euro e 12+256GB a 749,90 euro.

Infine, ecco il video della presentazione ufficiale.