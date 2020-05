LG V60 ThinQ 5G in arrivo a giugno. Gira video in 8K

LG ha annunciato l’arrivo in Italia a giugno di LG V60 ThinQ 5G, l’ultimo modello della serie V dotato di connettività 5G e comparto fotografico d’eccellenza. LG V60 ThnQ 5G sarà disponibile sull’LG Online Shop al prezzo consigliato di 999,90 euro.

LG V60: la scheda tecnica

Il nuovo top di gamma è dotato delle tecnologie più avanzate nel comparto fotografico e supporta, per la prima volta su un dispositivo LG, la registrazione di video in 8K per riprese con una risoluzione quadrupla rispetto al FullHD. Il set di fotocamere posteriori comprende un obiettivo principale da 64 MP, capace di scattare foto luminosissime anche di notte, uno ultra-grandangolare e un sensore Time of Flight (ToF).

Super Audio

Con il V60 continua la tradizione di eccellenza in ambito audio. A bordo ci sono infatti quattro microfoni ad alta sensibilità, per registrare suoni provenienti da diverse direzioni, ottenendo un audio realistico indipendentemente dai rumori ambientali. Ad esempio, la funzione Voice Bokeh permette di enfatizzare la voce principale attenuando notevolmente i rumori di fondo, mentre la modalità ASMR consente di cogliere anche il più flebile bisbiglio triplicando la sensibilità dei microfoni. Dotato del processore più potente di Qualcomm – lo Snapdragon 865 Mobile Platform con modem X55 5G – e della batteria da 5.000 mAh, il nuovo flagship di LG garantisce un’esperienza 5G senza interruzioni. LG V 60 è inoltre compatibile con l’accessorio esterno Dual Screen, acquistabile separatamente al prezzo di 199,90 euro.

LG V60: la promozione

I primi clienti che acquisteranno LG V60 godranno, ma solo per alcune settimane, di una promozione esclusiva che consentirà di ricevere in omaggio l’esclusivo accessorio LG Dual Screen. La promozione permetterà agli utenti di usufruire della migliore esperienza di multitasking che il servizio 5G può garantire grazie allo schermoOLED da 6,8 pollici aggiuntivo. Il doppio schermo permette di usare due app simultaneamente, una su ciascuno schermo, per chattare mentre si guarda la partita, fissare un appuntamento in calendario mentre si leggono le e-mail, oppure videogiocare con un pad virtuale dedicato. LG Dual Screen offre anche un display esterno da 2,1 pollici, per visualizzare le notifiche principali con un colpo d’occhio. Maggiori informazioni sulla promozione saranno disponibili nelle prossime settimane sul sito www.lg.com/it nella sezione promozioni.