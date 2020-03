Red Magic 5G ufficiale: il gaming phone di Nubia

Durante un evento in Cina, Nubia ha annunciato un nuovo smartphone gaming della serie Red Magic che per primo offre la connettività 5G oltre a mostrare un aspetto notevolmente diverso rispetto ai predecessori. Sul retro troviamo, infatti, un’impronta ‘X’ e una striscia che di fatto include tre fotocamere e il marchio “Red Magic”.

Il telefono è disponibile nelle varianti di colore Nero, Rosso e Rosso-Blu nella variante standard mentre esiste anche un’edizione speciale del dispositivo con una piastra posteriore trasparente.

Red Magic 5G è dotato di una ventola integrata (15.000 rpm) e raffreddamento a liquido in grado di controllare il calore del dispositivo, permettendo di giocare quanto si vuole insieme ad uno speciale “interruttore della modalità di gioco”.











Il telefono è dotato di un display AMOLED Full-HD+ da 6,65 pollici (2340 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144Hz e propone al suo interno il SoC Snapdragon 865, 8/12/16 GB di Ram, 128/256 GB di memoria interna UFS 3.0. Android 10 è preinstallato sul telefono insieme al sistema operativo Red Magic.

Il reparto fotografico è composto da tre obbiettivi sul retro: una fotocamera Sony da 64 Megapixel, una ultra-wide da 8 Megapixel e un’unità macro da 2 Megapixel.

Non manca un’ampia batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica cablata da 55W denominata da Nubia come “ricarica rapida turbo raffreddata ad aria”. Anche il 5G è supportato ed è prevista una versione global.

Prezzi e uscita

I prezzi del telefono in Cina partono da circa 500€ e arrivano a 700€ per la versione da 16GB. Non ci sono ancora informazioni circa l’uscita in Europa.