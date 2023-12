Redmi 13C in arrivo in Italia con un’esperienza fotografica eccezionale

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo smartphone Redmi 13C. Il telefono, che verrà lanciato nelle prossime settimane, è in grado di offrire eccezionali esperienze fotografiche e di intrattenimento per soddisfare tutte le necessità creative.

Lo smartphone è dotato di design piatto ed elegante, con uno spessore di 8,09mm. Le sue colorazioni sono ispirate alla natura: Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White. Redmi 13C è inoltre dotato di un display LCD da 6,74” con un refresh rate da 90Hz e tecnologia Low Blue Light e Flicker Free, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Redmi 13C è dotato di una tripla fotocamera da 50MP e di una fotocamera frontale da 8MP, che garantisce scatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Offre inoltre un notevole miglioramento del 34,9% nella velocità di scatto in modalità notturna, oltre che 10 filtri filmCamera e opzioni di film frame.

Dotato di un processore octa-core MediaTek Helio, accompagnato da fino a 8 GB di RAM e 1 TB di memoria, Redmi 13C offre prestazioni davvero fluide. E se queste non dovesser bastare soluzione di memoria offre fino a 8GB di RAM aggiuntivi agli 8GB di estensione di base, per un totale di 16GB. La batteria da 5000mAh assicura infine un utilizzo duraturo, e dispone di una porta USB Type-C con ricarica rapida da 18W.

Redmi 13C sarà disponibile su mi.com a partire dalle ore 10.00 del 18 dicembre, nelle colorazioni Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green e in due varianti di memoria: 6GB+128GB, a partire da 159,90€, e 8GB+256GB, a partire da 179,90€.