Redmi 8 ufficiale in India: un ottimo entry level con batteria da 5000 mAh

Due settimane dopo il debutto del Redmi 8A, Xiaomi ha ufficializzato anche Redmi 8. Quest’ultimo offre specifiche simili ma in un case di vetro con il nuovo design Aura Mirror, una seconda fotocamera sul retro oltre a più RAM e opzioni di archiviazione.

Davanti troviamo un display HD+ IPS LCD da 6,22 pollici con una notch per contenere l’obiettivo frontale per i selfie da 8 Megapixel f/2.0. Sul retro, abbiamo una nuova configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale Sony IMX 363 da 12 Megapixel f/1.8 con pixel da 1,4 μm e doppio PD. La seconda unità è un sensore di profondità da 2 Megapixel. Una piacevole sorpresa è il sensore di impronte digitali sotto le telecamere.

Hardware

Il chipset Snapdragon 439 si associa ad un’opzione da 4GB di Ram e fino a 64GB di spazio di archiviazione. Sul fronte autonomia abbiamo un’enorme batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 18 W.

Presenti all’appello radio FM, jack per cuffie da 3,5 mm, blaster IR e protezione dagli schizzi P2i.

Prezzi e uscita

Il Redmi 8 debutterà in India nei colori blu zaffiro, nero onice e rosso rubino a partire da 7.999 INR (circa 100€) per il modello da 3/32GB mentre la variante da 4/64 GB si aggira intorno ai INR 8.999 (120€). Le vendite in India dovrebbero iniziare a mezzanotte del 12 ottobre su Mi.com e Flipkart. Probabile l’arrivo in Italia nei prossimi mesi.