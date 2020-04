Redmi Band ufficiale in Cina a meno di 12€

In poche generazioni, la Mi Band di Xiaomi si è affermata come la smartband ideale sia per le sue funzioni, sia per il suo prezzo particolarmente aggressivo. Il produttore ha deciso di proporre un braccialetto ancora più economico con il suo marchio Redmi.

Questo nuovo braccialetto connesso è stato presentato in Cina e offre uno schermo Oled da 1,08 pollici un po’ più grande di quello della Mi Band. In termini di design, si distingue per il suo schermo completamente piatto rispetto allo schermo arrotondato della gamma Mi Band. Il design della Redmi Band assicura una resistenza all’acqua di 5 ATM. In altre parole, resiste agli schizzi ma non è consigliabile immergersi.

L’elemento più importante per un braccialetto collegato è da ricercare nei sensori integrati e su Redmi Band non manca nulla: sensore per il battito cardiaco, contapassi e uno per il monitoraggio del sonno.

L’autonomia dichiarata dal produttore si attesta intorno ai 14 giorni con ricarica tramite cavo USB tramite una base di ricarica proprietaria. L’unica assenza degna di nota è l’NFC.

La Redmi Band è stata annunciata a 95 yuan in Cina, circa 12 euro tasse escluse in 4 colorazioni: nero, blu, rosso o marrone.