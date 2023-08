Redmi K60 Ultra o Xiaomi 13T Pro? La scheda su Geekbench

I dati riguardanti il nuovo Redmi K60 Ultra sono stati pubblicati su Geebkench, permettendoci di scoprire tutte le caratteristiche del telefono. Fra le novità ci sarà il chipset Dimensity 9200+ al posto del 9200 di base, che utilizzerà il core Cortex-X3 a 3.35GHz, tre core A715 a 3.0GHz e quattro core A510 a 2.0GHz.

Il nome in codice di Redmi K60 Ultra è molto probabilmente “23078RKD5C”, e la sua scheda madre è indicata come “corot”. Tale nome compare anche nella scheda di Xiaomi 13T Pro, il che suggerisce una relazione tra i due telefoni. In effetti, fuori dalla Cina, è probabile che lo smartphone verrà commercializzato sotto tale nome.

Lo smartphone comparso sul sito di benchmark utilizza Android 13 ed è equipaggiato con 16 GB di RAM, anche se la versione standard dovrebbe averne 12. I punteggi ottenuti dal sistema nei vari test risultano essere molto variabili, motivo per il quale probabilmente manca ancora un po’ al lancio.

Il K60 Ultra dovrebbe presentare un display OLED da 6.7″ con refresh rate a 144Hz e risoluzione di 1.5K. La capacità della batteria dovrebbe essere di 5000 mAh o 5500 mAh, e il dispositivo è stato recentemente certificato per la ricarica rapida da 120W.