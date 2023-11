Redmi K70, le ultime immagini prima del lancio

La serie Redmi K70 di Xiaomi è pronta per il lancio, previsto per mercoledì 29 novembre. Nella linea ci saranno un modello standard, uno Pro e uno budget, il K70E. Ora abbiamo a disposizione una serie di immagini dettagliate dei modelli K70 e K70 Pro, assieme ad ulteriori informazioni sulle specifiche.

Sia il Redmi Note K70 Pro che il K70 base avranno pannelli AMOLED da 6,67 pollici con punch-hole e parte posteriore in vetro. Sul retro si può vedere un design della fotocamera aggiornato con un’ampia camera island in vetro e tre lenti. Il quarto foro, come al solito, è per il flash LED. Entrambi i modelli K70 avranno fotocamere principali da 50 MP con OIS, il modello Pro offrirà anche una fotocamera per ritratti 2x e un obiettivo ultragrandangolare, e il K70 standard offrirà una fotocamera AI da 2 MP.

Il menu delle impostazioni conferma che entrambi i telefoni verranno forniti con sistema operativo HyperOS 1.0.1 (almeno in Cina), oltre a 12 GB di RAM. Il K70 Pro sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre il K70 sembra utilizzare il chip Snapdragon 8 Gen 2. Il Redmi K70E presenterà invece Dimensity 8300 di MediaTek.

L’evento di lancio di Redmi di mercoledì includerà anche i nuovi laptop Windows Redmi Book 16 2024, l’orologio indossabile Redmi Watch 4 e le cuffie wireless Redmi Buds 5 Pro TWS.