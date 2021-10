Redmi Note 10 Lite annunciato, ma è uno smartphone già uscito

Un nuovo prodotto si aggiunge alla già numerosa gamma Xiaomi Redmi Note 10. Si tratta del Redmi Note 10 Lite, appena annunciato in India. C’è solo un dettaglio: non si tratta di un dispositivo completamente nuovo, ma è soltanto una riproposizione del Redmi Note 9 Pro, già lanciato l’anno scorso.

La scheda tecnica è infatti la stessa del vecchio modello: si parla di un chip Snapdragon 720G, con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Uguale anche lo schermo, a 6,67” Ful HD con vetro in Gorilla Glass.

C’è una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP (f/2.4) e di profondità da 2 MP. La lente anteriore è invece da 16 MP. Infine includerà una batteria da 5.020 mAh con supporto per la ricarica veloce a 18 W.

Dispositivo già visto, quindi, con un’unica differenza: i nuovi colori, ovvero Aurora Blue, Champagne Gold, Glacier White e Interstellar Black. Il prezzo del Redmi Note 10 Lite è di 14.000 rupie (163 euro) per la versione da 4/64 GB, 16.000 rupie (186 euro) per quella da 4/128 GB e infine 17.000 rupie (198 euro) per il modello da 6/128 GB. Non è noto se sarà mai commercializzato in Italia.